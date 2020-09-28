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Müşteriler ödeme sırasında birbirine girdi

Beyoğlu'nda bir giyim mağazasında ödeme sırasına giren müşteriler arasında kavga çıktı. Biri kadın diğeri erkek müşteri arasında yaşanan sözlü tartışmada erkek müşteri, tehditler savurarak tartıştığı kadının üzerine yürüdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:14 ABONE OL
Müşteriler ödeme sırasında birbirine girdi

Beyoğlu'nda kıyafet satan bir mağazada, alışveriş sonrasında, kasa sırası nedeniyle tartışan iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEHDİTLER SAVURDU, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre kasa sırası nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan, biri kadın diğeri erkek iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin tehditler savurarak kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu kavga son buldu.

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Müşteriler ödeme sırasında birbirine girdi
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