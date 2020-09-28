Öldüren senet

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen tefeci çetesi operasyonu, geçen yıl meydana gelen ve bir ailenin yok oluğu siyanürle toplu intihar vakasını yeniden gündeme getirdi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aileyi intihara sürükleyen 350 bin liralık senet, örgüt lideri Kazım Evren'in işyerinde bulundu. Yazılım işi yapan Selim Şimşek (39), tefeciden aldığı borçlarını ödeyemeyince, geçen yıl kasımda, eşi Sultan Şimşek (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle öldürdükten sonra, kendisi de siyanürle intihar etti. Geride bıraktığı 2 sayfalık mektupta ise maddi sıkıntı çektiğini anlatan Şimşek, ayrıca belediyede çalışan 3 bürokratı da "iş verme" koşulu ile 450 bin lirasını almakla suçladı. Şimşek, S.A. ve F.P.'nin yargılanmasını isteyerek mektupta, "Bu iki isim, 4 kişinin ölümünden direkt sorumludur" dedi. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla, bürokratlar S.A. ile F.P. ile parayı almada aracılık yaptığını iddia ettiği R.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Delilleri toplayan polis, Antalya merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda, örgüt lideri Kazım Evren, yönetici Cahit Ülkü, örgüt üyeleri Levent Ülkü, Ali Sinan İncesu, Ekrem Çiftçi ve Halil Akıskalı ile azmettirici Firkan Kurban, örgüte yardım eden Muhammet Sarıca, Ömer Şahin Sönmez ve Yusuf Karaağaç ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli gözaltına alındı.Ülkü'nün işyerinde yapılan aramada, Selim Şimşek'i ailesiyle birlikte siyanürle intihara sürükleyen 350 bin liralık senet de ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi.