On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

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canlı çekilişle belli oldu! 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Her hafta Pazartesi günü çekilişi yapılarak şans oyunu severlere büyük ikramiye kazandıran On Numara’nın bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) günü yapılacak olan canlı çekilişiyle belli olacak. bünyesindeki MP TV canlı yayınında MPİ 28 Eylül açıklanacak. Bu bağlamda şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Piyango Online MP TV canlı çekilişiyle 28 Eylül 2020 Pazartesi On Numara sonuçları ve

Giriş Tarihi: 28.9.2020 20:02 Son Güncelleme: 28.9.2020 20:08 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Pazartesi günleri şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları, bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) MP TV canlı çekilişiyle belli olacak. Bugünkü çekiliş için online ortamda kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazananı olmak istiyor. Bu bağlamda MPİ 28 Eylül açıklandı mı? sorusu üzerinde günün şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla araştırma yapıyorlar. Bu başlık altında MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilir, günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MPİ 28 Eylül On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle...

On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları: 11 - 48 - 8 - 57 - 74 - 80 - 5 - 75 - 23- 77 - 46 - 20 - 7 - 29 - 13 - 33 - 32 - 4 - 52 - 68 - 42 - 56

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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