On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Pazartesi günleri şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları, bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) Milli Piyango Online MP TV canlı çekilişiyle belli olacak. Bugünkü çekiliş için online ortamda kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazananı olmak istiyor. Bu bağlamda MPİ 28 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde günün şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla araştırma yapıyorlar. Bu başlık altında Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilir, günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MPİ 28 Eylül On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle...
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.