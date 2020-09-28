Prof. Dr. Hasan Onat koronaya yenildi

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat (63), koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. AÜ İlahiyat Fakültesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Onat'ın tedavisi sürürken, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesaplarından Onat'ın vefatıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.