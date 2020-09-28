Saç dipleri neden kaşınır? Kaşıntıya bitkisel çözüm önerileri…

Stres, mevsimsel değişiklikler, değişen hormonlar ya da ciltte aşırı maya oluşumu nedeni ile saç diplerinde kaşıntı meydana gelebilmektedir. Ayrıca kuru bir kafa derisi, yağlı ve çeşitli cilt tipleri kaşıntıyı tetikleyen nedenler arasında yer alır. Kafa derisi kaşıntısı genellikle göz ardı edilen bir sorundur fakat bu durumla karşı karşıya kalındığında ilk olarak bir dermatoloğa görünmek daha faydalı olacaktır. Altta yatan neden belirlendiğinde bu sorunun ortadan kalkması daha kolay bir hale gelebilir. Uzun süren kaşıntılar, ağrı, yara ve şişlik oluşumu hatta uykudan uyandıracak boyuta taşınan kafa derisi kaşıntısı için mutlaka tıbbi tedavi görmeniz gerekir.

Kaşıntıların bazı hastalıkların belirtileri olabileceğinden bahsetmiştik. Başta kan hastalıkları olmak üzere bağırsak, mide ve deri kuruluğu hastalığı saç derisinde rahatsız edici kaşıntılara neden olabilir. Kaşıntılı kafa derisinin diğer nedenlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

-Sedef hastalığı

-Egzama

-Bit

-Şeker hastalığı

-Zona hastalığı

KAFA DERİSİNDEKİ KAŞINTI İÇİN TEDAVİ ÖNERİLERİ

Ciddi boyutlarda olmayan kaşıntılı bir kafa derisi için evinizde uygulayabileceğiniz etkili birçok bitkisel tarif bulunur. Peki saç derisindeki kaşıntı için doğal çözümler nelerdir? İşte bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olacak önerilerle şimdi karşınızdayız…

ELMA SİRKESİ

Antibakteriyel ve anti-enflamatuar özelliği ile bilinen elma sirkesi kafa derisindeki kepek, mantar ve birçok bakterinin ölmesini sağlar. Bir miktar elma sirkesini su ile seyrelterek kafa derinize uygulamanız yeterlidir. Ardından 5-10 dakika bekletin ve saçlarınızı yıkayın. Ayrıca banyo esnasında durulama suyuna biraz elma sirkesi ilave ederek saç ve cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı kaşıntı problemlerini hafifletir ve kepek problemini ortadan kaldırır. Ayrıca mat görünümlü saçların canlanmasını ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Bunun için 2 bardak kaynamış suyun içine ½ çay kaşığı ufalanmış defne yaprağını ilave edin. Hazırlanan karışımı yarım saat dinlendirin ve soğumasını bekleyin. Daha sonra süzün, saç derisine masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekletin ve ardından yıkayın. Temiz saçlarınıza uygulamaya özen gösterin ve işlemin ardından şampuan kullanmaktan kaçının.

KARBONAT

Doğal ve etkili bir çözüm arıyorsanız işte karbonatta onlardan bir tanesi. Karbonat tedavisi için karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamını almasını sağlayın. Elde ettiğiniz karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bir müddet saç derinizde beklettikten sonra saçlar yıkanmalıdır.