Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu

Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu

’un Atakum İlçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun ise gayet iyi olduğunu duyurdu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:39 Son Güncelleme: 28.9.2020 15:39 ABONE OL
Samsun Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu

Koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede test yapılan Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu evinde karantinada dinlendiği belirtildi.

Karantinadaki Deveci'nin kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kıymetli yurttaşlarım; Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum"

İzmir’de garip olay: Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA