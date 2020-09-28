Şehitlerin ismi ağaçlarda yaşayacak!

Ordu'nun Ünye ilçesi Keş Mahallesinde yaşayan ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Yahya Karaoğlan, bahçesine diktiği meyve ağaçlarıyla bu vatan için canını veren şehitlerimizin adını yaşatıyor. Muhtar Karaoğlan'ın ağaçlara ismini verdiği şehitler arasında Eren Bülbül, Ömer Halisdemir, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Gaffar Okkan da var.





Aynı zamanda köyün muhtarı olan Yahya Karaoğlan; Şehitlerimizi, 200'e yakın meyve ağacının bulunduğu bahçemizde her ağaçta Şehitimizin fotoğraflarını ve bilgilerini koyarak yaşatıyoruz. Şehit ailelerinin istedikleri zaman gelip bu bahçede günleri geçirip akşamda evimizde kalabilecekleri bir yer yer hazırladık" dedi.

Karaoğlan "Şehitlerimizin isimlerini köprülere, üst geçitlere koyuluyordu. Bir gün eşimle ne yapalım derken bir fikir aklımıza geldi ve meyve ağaçlarında Şehitlerimizin yaşaması için çalışmalara başladık. 2 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz.

Burada 2 dönüm bir fındık bahçemiz vardı. Fındık bahçelerini kestik ve 200'ün üzerinde meyve ağacımız var. Buraya da yaklaşık 129 tane Şehidimizin isimlerini koyduk.

Hedefimiz Ordu ve Türkiye genelindeki 200 tane Şehidimizin isimlerini buraya koymaktır. İlerleyen zamanlarda burayı daha da geliştirmeyi planlıyorum.

Buradaki evimi de Şehit ailelerine tahsis ettik. Şehit aileleri buraya gelip istedikleri kadar ücretsiz bir şekilde kalabilirler" dedi.