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Seyir halindeki otomobilde 'pes' dedirten görüntüler

'da bir otomobil sürücüsü, seyir halinde gittiği sırada iki bacağını camdan dışarıya çıkarırken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi de cam tavandan araç üzerine çıkıp oturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:35 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:38 ABONE OL
Seyir halindeki otomobilde 'pes' dedirten görüntüler

Antalya karayolunda çekildiği söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks otomobilin sürücüsünün yokuş aşağı gittiği sırada iki bacağını camdan dışarıya çıkardığı, otomobilde yolcu olan bir kişinin de, açılan cam tavandan dışarıya çıkıp oturduğu görüldü. Tepki çeken görüntülerde otomobilde bulunanların, kamyonet sürücüsüne ve görüntüyü kayda alan diğer sürücüye seslendiği de görüldü.

Antalya'da seyir halindeki otomobilde 'Pes' dedirten görüntüler | Video

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Seyir halindeki otomobilde 'pes' dedirten görüntüler
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