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aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın indirimli ürünleri arasında bavul, mobilya, ayakkabılık yer alıyor. Kişisel ve temel ihtiyaçlar doğrultusunda kampanyalı ürünleri tüketiciyle buluşturan markette kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor. Bu hafta teknolojik aletlerde oldukça indirimli çeşit çeşit fırsatlar alıcılarını bekliyor olacak. Peki kataloğu indirimlerinde neler var? İşte indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 28.9.2020 12:50 ABONE OL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

aktüel indirimli ürünler tam liste halinde yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri tüketiciyle buluşturan markette bu hafta kaçırılmaz fırsatlar bulunuyor. Yeni haftanın kataloğunda; elektronik ve teknolojik ürünlerde büyük indirim fırsatları devam ediyor. Hem ucuz hem de kaliteli ürünler bulabileceğiniz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI- 23- 29 EYLÜL 2020

Haberimizin devamından ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Alpina Inox Aspiratör 109 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Katlanır Masa 79,90 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

3+1 Basamaklı Merdiven 64,90 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kabin Boy Valiz 89,90 TL

Orta Boy Valiz 99 TL

Büyük Boy Valiz 109 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ayakkabılık 139 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz indirimleri kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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