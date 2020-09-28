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kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu

haberi: 'de alışveriş merkezi (AVM) çalışanları ile semt pazarı esnafının Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasıyla işbaşı yapacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip corona navirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:48 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika corona virüs kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu

haberi: genelindeki semt pazarlarında satış yapanların pazar yerine girişlerine sorgulandıktan sonra izin verileceği, bu konuda zabıtanın görevlendirildiği kaydedildi.

AVM'lerde de personel ve yöneticilerin iş yerine girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılacağı belirtilirken buradaki uygulamanın "AVM Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusunca" kontrol edileceği bildirildi.

Son dakika corona virüs kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu

Açıklamada, " olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika corona virüs kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu

TİYATRO, OPERA VE BALEDE KISITLAMA YOK

Kurul ayrıca belirlenen tedbirler ve önlemlere riayet edilmesi kaydıyla açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri gibi faaliyetlerde kısıtlama yapılmamasına karar verdi.

Son dakika corona virüs kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu

Ayda en az 2 kez denetlenecek olan söz konusu mekanlarla ilgili kurallara uyulmaması durumunda para cezası ve adli işlem uygulanacağı vurgulandı.

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Son dakika corona virüs kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu
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