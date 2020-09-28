Son dakika corona virüs kararı! Bir ilde daha zorunlu oldu

TİYATRO, OPERA VE BALEDE KISITLAMA YOK

Kurul ayrıca belirlenen tedbirler ve önlemlere riayet edilmesi kaydıyla açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri gibi faaliyetlerde kısıtlama yapılmamasına karar verdi.