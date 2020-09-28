Son dakika: Dehşet anlarını anlattı! 7 aylık bebeği 12'nci kattan aşağı sallandırdı

'BEBEĞİMİ KAÇIRMAKLA TEHDİT EDİYOR'

Buse A., "Bugüne kadar hep çocuğum için sustum ama son olaydan sonra dayanacak gücüm kalmadı. Çok korkuyorum, bana ve bebeğime bir şey yapacak diye. Bebeğimi kaçırmakla tehdit ediyor. Bizden uzak dursun, istemiyorum onu. Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen sesimi duysunlar" dedi.