Son dakika haberi: 14 yaşındaki kıza tarlada cinsel istismarda bulunan zanlı tahliye edildi! 4 ay tutuklu kalmıştı...

İHA'nın aktardığı habere göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayının ardından yeni gelişmeler yaşandı. 14 yaşındaki talihsiz kız, Başalan Mahallesi'ne bağlı bir tarlada 25 yaşındaki K.D tarafından cinsel istismara uğradı. Haziran'ın ikinci haftasında gözaltına alınıp tutuklanan zanlı bugün tahliye oldu.

Aydın'ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davada ara karar verildi. Köydeki bir tarlada 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile Haziran ayının 2. haftasında tutuklanan 25 yaşındaki zanlı adli kontrol şartı ile salıverildi.