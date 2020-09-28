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haberi: 14 yaşındaki kıza tarlada cinsel istismarda bulunan zanlı tahliye edildi! 4 ay tutuklu kalmıştı...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 25 yaşındaki zanlı 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı! gelişmesine göre adli bir tarlada talihsiz kıza cinsel istismarda bulunan ve daha sonra Nazilli'de gözaltına alınan K.D, adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Mağdur kızın babası H.Ö, avukat tutamadıkları için dertlerini anlatamadıklarını, zanlının salınmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 10:49 Son Güncelleme: 28.9.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika haberi: 14 yaşındaki kıza tarlada cinsel istismarda bulunan zanlı tahliye edildi! 4 ay tutuklu kalmıştı...

İHA'nın aktardığı habere göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayının ardından yeni gelişmeler yaşandı. 14 yaşındaki talihsiz kız, Başalan Mahallesi'ne bağlı bir tarlada 25 yaşındaki K.D tarafından cinsel istismara uğradı. Haziran'ın ikinci haftasında gözaltına alınıp tutuklanan zanlı bugün tahliye oldu.

Aydın'ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davada ara karar verildi. Köydeki bir tarlada 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile Haziran ayının 2. haftasında tutuklanan 25 yaşındaki zanlı adli kontrol şartı ile salıverildi.

Edinilen bilgiye göre; 14 yaşındaki N.Ö.'nün ailesi kızlarının 24 yaşındaki K.D. tarafından Bozdoğan Başalan mahallesi yakınlarındaki bir tarlada cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli'de gözaltına alınan K. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Mağdurenin babası H.Ö., "Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının Adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü" diye konuştu.

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Son dakika haberi: 14 yaşındaki kıza tarlada cinsel istismarda bulunan zanlı tahliye edildi! 4 ay tutuklu kalmıştı...
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