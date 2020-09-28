Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Meteorolojiden "sağanak" uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberi: Meteorolojiden "sağanak" uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 28.9.2020 13:38 Son Güncelleme: 28.9.2020 13:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK...

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU;

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Meteorolojiden "sağanak" uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA