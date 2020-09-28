SON DAKİKA HABERLER - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 3-4 EKİM YASAK VAR MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinde olacaktır. Şu an için 3-4 Ekim bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığı biliniyor.