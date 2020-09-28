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HABERLER - Hafta sonu var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberleri yakından takip ediliyor. Corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edilirken araştırmalar da bu yönde sürüyor. Özellikle bilindiği üzere; hafta sonları kısıtlamalar geçtiğimiz aylarda uygulanmıştı. Peki; hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.9.2020 07:42 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberi... Ülkemizde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği araştırılır hale geldi. Pandeminin ilk yükseldiği dönemlerde bilindiği üzere hafta sonları kısıtlamalar uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı son dakika detayları şu şekilde;

SON DAKİKA HABERLER - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 3-4 EKİM YASAK VAR MI?

Bu hafta sonu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinde olacaktır. Şu an için 3-4 Ekim bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığı biliniyor.

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SON DAKİKA HABERLER - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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