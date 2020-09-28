SON DAKİKA HABERLER - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... Ülkemizde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği araştırılır hale geldi. Pandeminin ilk yükseldiği dönemlerde bilindiği üzere hafta sonları kısıtlamalar uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı son dakika detayları şu şekilde;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 3-4 EKİM YASAK VAR MI?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinde olacaktır. Şu an için 3-4 Ekim bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığı biliniyor.