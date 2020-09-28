Tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmadı

Kadına şiddet olayının bir yenisi Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde yaşandı. Önceki akşam, kimliği belirsiz bir kadın, erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Çiftin bir arkadaşları ise erkeğe engel olmak istedi ancak başaramadı.

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadından şaşırtan davranış | Video

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI



Dayak olayı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, kadının, şikayetçi olmadığı öğrenildi.