Uzmanlardan son dakika deprem uyarısı: “Marmara Denizi’ndeki deprem Silivri depreminin artçısı olabilir”

SAÜ AYM'den ve Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Murat Utkucu, Prof. Dr. Emrah Doğan ve Arş. Gör. Dr. Emrah Budakoğlu, İstanbul'da hissedilen ve Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından olabilecek olasılıklara karşı son dakika açıklamalarında bulundular. "Deprem yarın oluşacakmış gibi hazır ve tedbirli olmak gerekir" diyen uzmanlardan son dakika deprem açıklamaları...

UZMANLARDAN DEPREM UYARISI!

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) ile Jeoloji Mühendisliğince yapılan değerlendirmede, 24 Eylül'de Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve İstanbul'da ciddi oranda hissedilen depremin 26 Eylül 2019 Silivri depreminin artçısı olabileceği belirtildi.