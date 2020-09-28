BİM 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünleri yine dolu dolu geliyor!

BİM marketler zinciri her hafta Cuma günü getirdiği ürünlerle dikkatleri üzerine çekerken, yeni haftanın kataloğunu takip eden tüketiciler marketlere akın edecekler. Peki, 2 Ekim 2020 haftanın aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler listesinde; Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı, 8 Parça Çelik Tencere Seti, Çelik Çaydanlık, Polosmart taşınabilir şart aleti, 30 parça çatıl kaşık bıçak seti gibi ürünler öne çıkıyor. İşte BİM 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu

2 EKİM 2020 BİM KATALOĞU AKTÜEL LİSTESİ

Haberimizin içerisinden, BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz.