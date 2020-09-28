Yataktan düştü, öldü

Samsun Asarcık'ta, doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen 2 yaşındaki Talha Demirtaş, yataktan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Talha, iddiaya göre, yataktan aniden düştü. Ailesi, baygın haldeki Talha'yı yerden alıp, Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde, Talha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Talha'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz çocuk, buradaki işlemlerin ardından toprağa verildi.