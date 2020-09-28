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'nda iş arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli adliyede

'nda bir fabrikada çalışan , sabah saatlerinde iş arkadaşı 'a tabancayla ateş etti. Sayın'ın vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti. Sayın olay yerinde hayatını kaybederken, Dikbaş olay yerinden kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Şüpheli Merkezefendi Amirliği'ne götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 19:48 Son Güncelleme: 28.9.2020 19:50 ABONE OL
Zeytinburnu'nda iş arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli adliyede

İstanbul Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde sabah 06.45 sıralarında bir cinayet meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Muharrem Dikbaş, aynı fabrikada çalışan iş arkadaşı Erol Sayın'a tabancayla ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sayın, kan içinde yere düşerken saldırgan Muharrem Dikbaş, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Caddenin yakınlarında bulunan Merkezefendi Polis Merkezi'nde görev yapan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Kaçmaya çalışan Dikbaş, tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol Sayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından Sayın'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Turhan Dikmegül, "Silah sesini duydum, koştum. Bir kişi yakın mesafeden ateş ediyordu. Kaçan kişiyi polis hemen yakaladı. Yanına geldiğimizde adam yerdeydi" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muharrem Dikbaş, adliyeye sevk edildi.

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Zeytinburnu'nda iş arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli adliyede
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