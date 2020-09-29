256 kişiye 414 bin TL ceza kesildi

İSTANBUL genelinde denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 256 kişiye 414 bin 690 lira para cezası uyguladı. Ayrıca kumar oynayan 63 kişiye de 77 bin lira idari ceza kesildi. 28 iş yeri mühürlendi. Önceki gece başlatılan denetimlerde 351 personel görev aldı. Ekipler 425 kahvehane, kıraathaneyi, 65 derneği ve 28 ruhsatsız iş yerinde denetimler yaptı. 2 bin 102 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler 63 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince 77 bin lira ceza keserken, 28 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.