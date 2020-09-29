Abart egzozlara ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Bakırköy, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde gece saatlerinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 33 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Toplamda 1 milyon 685 bin 867 lira ceza kesen ekipler trafiğe çıkmasında sakınca olan 205 aracı trafikten men etti.

TRAFİK EKİPLERİ AFFETMEDİ

Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerindeki sahil yolu ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde 25 Eylül ile 26 Eylül gecesi saat 20:00 ile 03:00 arasında süren denetlemeler yapıldı. Sivil Trafik ekiplerince 8 bin 330 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 137 araca abart egzozdan, 89 araca makas atmaktan, 151 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan14 araca drift atmaktan, 114 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 47 sürücüye emniyet şeridi kullanmaktan ceza, 383 sürücüye telefon kullanmaktan, 531 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 2 bin 567 sürücüye de diğer hatalarda ceza yağdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri toplamdan 4 bin 33 kişiye 1 milyon 685 bin lira ceza kesilirken 205 araç trafikten men edildi. 165 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.