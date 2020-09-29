Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında son dakika gelişmesi! İlk raporda iki kişi ikinci raporda sadece Ümitcan Uygun var...

Son günlerde özellikle Müge Anlı'nın detaylarını işlediği ve sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer alan Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. HTS ile Aleyna'nın öldüğü gece izlenilen kamera kayıtları sonrasında bazı şüpheli durumlara ulaşıldı. İlk raporda görüntülerde iki kişinin olduğu vurgulanırken ikinci rapordaki görüntülerde yalnızca Ümitcan Uygun'un orada olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERİ: ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDE RAPOR ÇELİŞKİSİ! ÜMİTCAN UYGUN...

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) ölü bulunduğu evinin önündeki kamera kayıtlarına ilişkin iki farklı polis raporu soruşturma dosyasına girdi. Aynı kamera görüntüleri izlenerek hazırlanan ilk raporda Çakır'ın öldüğü apartmanın önünde 2 kişi, ikinci raporda ise tek kişi olduğu belirtildi.