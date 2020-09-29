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Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bozayılar görüldü. Anne bozayının 2 yavrusuyla birlikte Munzur Nehri'nde su içtiği anlar Hüseyin Koray isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:39 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:44 ABONE OL
Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan bozayılar, 'deki Munzur Nehri'nde su içerken görüntülendi.

Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

"ONLARI GÖRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Bozayıları görüntüleyen Hüseyin Koray, o anları çekerken mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

Kıray, "Anne ve yavrularını görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Doğayı ve yaban hayatını korursak daha da güzel eşsiz güzellikler göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

İşte bozayıların Munzur'dan su içtiği o anlar...

Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

İşte bozayıların Munzur'dan su içtiği o anlar...

Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

İşte bozayıların Munzur'dan su içtiği o anlar...

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Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi
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