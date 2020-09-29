Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan bozayılar, Tunceli'deki Munzur Nehri'nde su içerken görüntülendi.
"ONLARI GÖRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Bozayıları görüntüleyen Hüseyin Koray, o anları çekerken mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Kıray, "Anne ve yavrularını görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Doğayı ve yaban hayatını korursak daha da güzel eşsiz güzellikler göreceğimizi düşünüyorum" dedi.
İşte bozayıların Munzur'dan su içtiği o anlar...
İşte bozayıların Munzur'dan su içtiği o anlar...