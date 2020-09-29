Ayşe İsminin Anlamı Nedir? Ayşe Ne Demek?

İsim seçimi konusunda en çok dikkat edilen nokta taşıdığı anlamdır. Anne ve baba adayları bebeğinin cinsiyeti belirlenir belirlenmez ona hayatı boyunca taşıyacağı güzel anlamlı bir isim vermek için arayışlara başlar. Ayşe isminin anlamı bu noktada merak edilen konular arasında yer alır. Ayşe isminin anlamını öğrenerek son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Ayşe isminin anlamı ne demek ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

AYŞE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ayşe, Arapça kökenli bir isimdir. Rahatlığı ve bolluğu ifade ederken, zenginlik ve refah içinde kimse anlamını da taşımaktadır. Anlamının güzel olması nedeniyle geçmişten günümüze kadar en çok seçilen isimler arasında yer almıştır. İstatistiklere göre Türkiye nüfusunda en çok kayıtlı bulunan kız isimlerinden birisidir.

AYŞE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Ayşe ismi geçmemektedir. Arapça kökenlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) eşinin ismidir. Bu nedenle de isim seçimlerinde sıkça tercih edilir. Öte yandan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan olarak tanınmaktadır.