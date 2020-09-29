Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu üzerindeki son gelişmeler vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gelen açıklamada; son 24 saat içerisinde 115 bin 523 kişiye test uygulanırken bin 412 kişinin ise Covid-19 virüsünün tespit edildiği biliniyor. Peki, 28 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç, son durum ne? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? GÜNLÜK KORONA TABLOSU!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona tablosu ile her gün 24 saat içinde salgına ilişkin yaşanan tüm gelişmeler vatandaşlarla paylaşılıyor. Bu kapsamda Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde yaşanan artış vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor…