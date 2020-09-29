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Bakan Koca'dan son dakika: corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

corona virüsü vaka sayısı ve günlük tabloda yer alan diğer verilerle ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Bir süre gözle görülür şekilde düşüş yaşayan vakaların yeniden yükselişe geçmesiyle beraber vatandaşlar günlük tabloyu araştırmaya başladı. Buna göre; geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan tabloda toplamda 115 bin 523 kişiye Covid-19 testi uygulandığı bildirildi. Peki, 28 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç, son durum ne? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2020 11:54 Son Güncelleme: 29.9.2020 11:55 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu üzerindeki son gelişmeler vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gelen açıklamada; son 24 saat içerisinde 115 bin 523 kişiye test uygulanırken bin 412 kişinin ise Covid-19 virüsünün tespit edildiği biliniyor. Peki, 28 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç, son durum ne? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? GÜNLÜK KORONA TABLOSU!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona tablosu ile her gün 24 saat içinde salgına ilişkin yaşanan tüm gelişmeler vatandaşlarla paylaşılıyor. Bu kapsamda Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde yaşanan artış vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor…

Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

"Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım."

Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

27 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

"Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim."

Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

"Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün."

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Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
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