Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu üzerindeki son gelişmeler vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gelen açıklamada; son 24 saat içerisinde 115 bin 523 kişiye test uygulanırken bin 412 kişinin ise Covid-19 virüsünün tespit edildiği biliniyor. Peki, 28 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç, son durum ne? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona tablosu ile her gün 24 saat içinde salgına ilişkin yaşanan tüm gelişmeler vatandaşlarla paylaşılıyor. Bu kapsamda Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde yaşanan artış vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor…
"Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım."
"Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim."
"Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün."