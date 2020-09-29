Beykoz’da komşular arasındaki korkunç kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERALARININ AÇILARINI DEĞİŞTİRDİLER

Komşusu tarafından darp edilen Gülbahar Cevizci, "Hisseli arsa ile benim evimin saçak kısmında sınırı belirleyen demirleri ve tel örgüleri baltalarla kırdılar. Ellerindeki küreklerle güvenlik kamerasının açısını değiştirerek molozları duvar diplerine yığdılar. Evlerinin önünde bulunan kendilerine ait olmayan alanda çöp arabamızı alarak bahçemize savurdular. Oğlumun yolda önünü keserek tehdit ettiler" dedi.

"ANNEME GÖZLERİMİN ÖNÜNDE SALDIRARAK DÖVÜYORLAR"

Komşusu tarafından darp edilen kadının oğlu Ali Süleyman Cevizci, "Dedem yaşındaki adam gözlerimin önünde anneme saldırıyor ve dövüyor. Bir düşünün en değerli varlığınızı dövüyorlar ama siz bir şey yapamıyorsunuz. Ben dedem yaşındaki adama tepki versem ne olur. Kavgayı ayırmaya çalıştım. Kavga esnasında sırtımda odun kırdılar. Bu olay bir günlük olay değil, yıllar boyu gelen bir olay. Biz Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına güveniyoruz. Üniversiteden eve gelirken önümü keserek beni tehdit ediyorlar. Cep telefonuma sürekli tehdit mesajları geliyor" diye konuştu.