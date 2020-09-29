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Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar

Nörolojik hastalığı nedeniyle piyano çalamayan Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar . Martins'in gözyaşlarıyla piyano çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 23:49 Son Güncelleme: 29.9.2020 23:50 ABONE OL
Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı

Nörolojik hastalığı nedeniyle piyano çalamayan Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar . Martins'in gözyaşlarıyla piyano çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı

Nörolojik hastalığı nedeniyle 22 yıldır mesleğini icra edemeyen piyanist Joao Carlos Martins (79), özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde tekrar enstrümanının başına oturdu.

Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı

Martins, 20'inci yüzyılın en önemli piyanistlerinden olarak görülüyordu.

Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı

Martins, 1998?de geçirdiği 24 ameliyatın ardından piyano çalmayı bırakmıştı. Martins'in tekrar piyano çalarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı
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