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Cani adam, sokak ortasında eşini vurdu

'nın Gemlik ilçesinde alkollü adam, eşini silahla ağır yaraladı. Sokak ortasındaki dehşet anları an be an kameraya yansıdı. Zanlı, çok geçmeden vatandaşların yardımıyla polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 15:53 ABONE OL
Cani adam, sokak ortasında eşini vurdu

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Cani adam, sokak ortasında eşini vurdu
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