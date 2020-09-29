İstanbul'da, küçük Suriyeli çocukları ailelerinden kiralayan ve sokaklarda zorla dilendiren 25 kişilik çete çökertildi. 68 çocuk kurtarıldı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü düzenledi. Suriyeli 18 yaşından küçük çocukların zorla dilendirildiğini tespit eden polis, Suriyeli çete üyelerini 3 ay boyunca fiziki olarak takip altına aldı. İddialara göre çete üyeleri, Suriyeli çocukları ailelerinden kiraladı ve yasa dışı yollardan İstanbul'a getirdi. Belirlenen adreslere yerleştirilen çocuklar İstanbul'un belirli noktalarına bırakılarak zorla dilendirildi.Ekipler, 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 24 şüpheli gözaltına alındı. 68 çocuk tutuldukları adreslerden kurtarıldı. Adreslerde 250 bin lira kağıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve İnsan Ticareti Yapmak" suçları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler emniyete götürüldü. Kurtarılan çocuklar ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilerek koruma altına alındı. Çetenin firari 4 üyesi daha aranıyor.