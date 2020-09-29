Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru

Milli Piyango Online tarafından yapılan şans oyunu çekilişlerinde bugün Çılgın Sayısal Loto var. Şans oyunu tutkunu birçok vatandaş, Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesleri tuttu. Peki, Milli Piyango Online idaresi ile canlı yayında gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, 28 Eylül Pazartesi tarihli Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango İdaresi ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 64 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından sonuçlara bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÖDÜL 64 MİLYON TL!
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 64 Milyon TL'ye kadar yükseldi.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sayısal Loto'nun 66 Milyon TL'ye yakın ödülün olduğu çekiliş bu akşam 21:30'da gerçekleşti.
Kazanan numaralar: 16 20 23 45 54 58 47
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.