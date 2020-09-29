Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru

Milli Piyango Online tarafından yapılan şans oyunu çekilişlerinde bugün Çılgın Sayısal Loto var. Şans oyunu tutkunu birçok vatandaş, Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesleri tuttu. Peki, Milli Piyango Online idaresi ile canlı yayında gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, 28 Eylül Pazartesi tarihli Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ İLE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 64 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından sonuçlara bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek.