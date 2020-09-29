Dernek binasında tombalaya ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki dernek binasında tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla dernek binasında yapılan aramalarda, 18 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 18 kişiye toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca dernek başkanı olduğu belirlenen kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.