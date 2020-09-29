Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi.

Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı | Video

Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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