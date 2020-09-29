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Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

'nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı. Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. , gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:28 Son Güncelleme: 29.9.2020 09:40 ABONE OL
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi.

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Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
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