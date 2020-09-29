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Dünyaca ünlü turizm merkezinin hali içler acısı!

Dünyaca ünlü turizm cenneti ’nın Datça ilçesinde bulunan Palamutbükü’nde yollar yürünmez hale geldi. Çok sayıda insanın yaşadığı bir yerleşim yerinde her gün su patlaması sonucu toprak olan yollar çamur ve su içinde kalıyor. Bu duruma yetkililerin müdahale etmemesine tepkiler büyüyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 29.9.2020 13:10 Son Güncelleme: 29.9.2020 13:16 ABONE OL
Dünyaca ünlü turizm merkezinin hali içler acısı!

Dünyaca ünlü turizm cenneti Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Palamutbükü'nde yollar yürünmez hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda insanın yaşadığı Palamutbükü'nde yollar bozuk ve asfaltsız. Her gün meydana gelen su patlamaları da yola akıyor. Bu durum sonucu da toprak olan yollar çamurlaşıyor ve yürünmez hale geliyor.



Göbekleşen çamur ve su birikintileri üzerinde ne araç ne de insanlar istedikleri gibi hareket edemez hale geldi. Bazı noktalarda gölleşmeler bile görülüyor. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Palamutbükü'deki bu manzara içler acısı…

Yetkililerin bir çözüm üretmediği bu duruma bölge sakinlere tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden fotoğrafları yayınlayan vatandaşlar 'Yeter artık, bir an önce ilgilenilsin' dedi.

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Dünyaca ünlü turizm merkezinin hali içler acısı!
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