Duygu Delen olayı ile ilgili son dakika gelişmesi... Duygu Delen için bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu!

TESPİT

Duygu Delen'in vücudunda oluşan ekimozlarla ilgili olarak, "ray şeklindeki ekimozların, olay yeri görüntülerdeki genç odası zemininde yer alan kemer ile darp sonucu oluşmuş olabileceği gibi, olay yerinde saptanamayan başkaca sert, künt, silindirik veya köşeli sopa benzeri bir cisimle darp sonucu da oluşmuş olabileceği, ancak kişinin yüksekten düz beton zemine düşmesi sonucu oluşmasının adli tıbbi açıdan beklenmediği" kanaatine yer verildi.

'BİLİNCİ KAPALIYDI' ŞÜPHESİ

Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı bilirkişi raporunda, düşme anının görüntülerinin incelenmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucunda Duygu Delen'in "bilincinin kapalı olduğu" kanaati belirtildi.

1- Duygu Delen'in düşerken herhangi bir tepki, refleks ya da kaçınma gibi bir hareket göstermemesi ancak düşmesinden sonra 39 kalp atımı tespit edilmesi, kişinin düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde bulunduğu kabulünün gerektiği;

2- Duygu Delen'in kan ve idrar örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği, vücudunda "ray şeklinde ekimozlar" tespit edilmiş olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde Duygu Delen'in bilincinin kapalı olmasının, darp edilme sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatine varıldı.

3- Duygu Delen'in düşmesi sırasında bisikleti ile geçen çocuğun ve bina görevlisinin herhangi bir bağrışma, ağlama, çığlık ya da gürültü duymamış olması da düşme adında bilincinin kapalı olduğu değerlendirmesine yol açtı. "Bulguların maktulün şüpheli tarafından atılmış olma ihtimalini kuvvetlendiren bulgular olduğu" kanaati ifade edildi.

NABIZ ALINMASI NEYİ GÖSTERİYOR

Duygu Delen'in düşmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ifadesinde nabız alamadıklarını ancak monitöre bağladıklarında 39 kalp atımı tespit ettiklerini bildirmesi Duygu Delen'in düşme sırasında canlı olduğunun tıbbi delili olarak görülürken, "Kalp atımının 39 gibi düşük bir değerde olması, Duygu Delen'in o saat itibariyle yoğun bir iç kanamaya bağlı şok tablosu içinde olduğunu göstermektedir" denildi.