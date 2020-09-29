Eteklerine gizledikleri ürünleri böyle çaldılar!

Daha sonra bir başka kadın ise market dolabına yönelerek dolaptan aldığı içeceği eteğinin içine attı. Tırnakçılık yöntemiyle de kasadan 50 lira alan 3 kadın, marketten ayrıldı. Market sahibi Okan Demir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.
"BAYA BİR ÜRÜN ALDILAR"
Market sahibi Okan Demir, "Bunlar planlı olarak çalışıyor. İki ayda bir ziyaret ediyorlar. Sonra babamdan sigara parasının üstü 50 lirayı alıyorlar. O arada babamı oyalıyorlar. Buradan da baya ürün almışlar. Ben geldim. Ben buradayken bile dolaptan içecek aldılar. Bunlardaki rahatlık hat safhada. Bunlar buradan başlayıp herkese girip çıkıyorlar. Şikayetçi olduk. İnşallah bunları yakalarlar" dedi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı market kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete müşteri gibi gelen 3 kadının, reyonlarda ve dolapta bulunan ürünleri eteklerinin içine attığı görülüyor. Daha sonra sigara almak için kasaya yönelen kadınlar, tırnakçılık yöntemiyle 50 lirayı da alıp marketten ayrılıyor.