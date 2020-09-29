Eteklerine gizledikleri ürünleri böyle çaldılar!

"BAYA BİR ÜRÜN ALDILAR"

Market sahibi Okan Demir, "Bunlar planlı olarak çalışıyor. İki ayda bir ziyaret ediyorlar. Sonra babamdan sigara parasının üstü 50 lirayı alıyorlar. O arada babamı oyalıyorlar. Buradan da baya ürün almışlar. Ben geldim. Ben buradayken bile dolaptan içecek aldılar. Bunlardaki rahatlık hat safhada. Bunlar buradan başlayıp herkese girip çıkıyorlar. Şikayetçi olduk. İnşallah bunları yakalarlar" dedi.