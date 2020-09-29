Göktürk yazıtları ve özellikleri hakkında bilgiler - Göktürk yazıtları nerede, hangi çağa aittir?

Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollıg Tigin yazmıştır. Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı ürünü olarak bilinen Göktürk yazıtları nerede, hangi çağa aittir? Göktürk yazıtları ve özellikleri hakkında bilgiler!

GÖKTÜRK YAZITLARI VE ÖZELLİKLERİ

Göktürk yazıtları diğer adıyla Orhun Kitabeleri, Türklerin bilinen ilk alfabesidir. Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı ürünüdür. Göktürlerden sonra ise Uygur Türkleri gelmektedir.

Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollıg Tigin yazmıştır. Yollıg Tigin, Bilge Kağan'ın yeğendiri. Yazıtlar 1889 yılında Moğolistan'da Orhun Vadisi'nde bulunmuş olup II. Göktürk Kağanlığı'na ait olmaktadır. Vilhelm Thomsen tarafından, Rus Türkolog Vasili Radlof'un da yardımıyla çözülmüş olup aynı yılın 15 Aralık günü Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına açıklanmıştır. Göktürk yazıyları devletin ve milletin karşılıklı görevlerini dile getirmektedir. Aynı zamanda Bilge Kağan ve Kül Tigin'in savaşlarda gösterdikleri başarılar ve kahramanlıklar anlatılmaktadır.

GÖKTÜRK YAZITLARI KİMİN ADINA DİKİLMİŞTİR?

Tonyukuk 716, Kültigin 732, Bilge Kağan eserleri 735 yılında dikilmiştir.

Kül Tigin yazıtı Bilge Kağanın ağzından yazılmıştır.

Orhun Yazıtları, bugünkü Moğolistan'da, Baykal Gölü'nün epey güneyinde, Orhun Nehri vadisinde, Köşö Çaydam (Khöshöö Tsaidam, Koshu-Tsaidam) ve Ögii Gölü yakınlarında yer almaktadır.

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GÖKTÜRK YAZITLARININ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ