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Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Sancaktepe'de solunum sıkıntısı çeken 1 yaşındaki Hayat Neccar isimli bebek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümü şüpheli bulundu ve anne-babası gözaltına alındı. Son dakika haberine göre polis ekipleri gece saatlerinde ailenin evine gelerek incelemerde bulundu

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:14 Son Güncelleme: 29.9.2020 09:21 ABONE OL
Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Avşar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğundan en küçük olanı 1 yaşındaki Hayat Neccar gece saatlerinde iddiaya göre solunum sıkıntısı çekti.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Aile Hayat Neccar'ı ilk olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Neccar, buradan Çekmeköy'de bir hastaneye sevk edildi.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

1 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Neccar'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hayat Neccar'ın annesi ve babasıyla birlikte komşularını ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Mahalle sakinleri yaklaşık 6 ay önce Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği iddia etti.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Mahalle sakini Yılmaz Aslan, "Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Bu olayı duyunca ben de şok oldum." dedi. Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu da söyleyen Aslan, "Bu konu hakkında şikayetçi oldular. Ben kendi çocuğuma kendim bakarım demişti." diye konuştu.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

EVDE İNCELEME YAPILDI

Sancaktepe'de 1 yaşındaki Suriye uyruklu Hayat Neccar bebeğin vücudundaki izler ve şüpheli ölümü savcılığı harekete geçirdi. Neccar bebeğin evine savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı

Ekipler binanın çevresinden başlayarak Suriye uyruklu ailenin evi çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. 1 yaşındaki bebeğe işkence iddiasının da yer aldığı olayda Hayat Neccar'ın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belli olacak.

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Hayat bebeğin ölümünde flaş gelişme: Evde inceleme yapıldı
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