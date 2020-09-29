İskender füzesi hangi ülkenin, özellikleri nelerdir? İskender Füzesi nedir, hangi ülkelerde var?

Azerbaycan'dan ağır darbelere maruz kalan Ermenistan'dan gelen son dakika açıklamasında Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması durumunda İskender füzesi kullanacakları ifade edildi. Bu küstah tehdit üzerine Azerbaycan'dan yanıt gecikmezken vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, İskender Füzesi nedir, hangi ülkelerde var? İskender füzesi hangi ülkenin, özellikleri nelerdir? İşte detaylar…

İSKENDER FÜZESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünya genelinde Rusya ve Ermenistan'ın kullanımına açık olan İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahip sistemi ile bilinirken öte yandan Rus yapımı kısa menzilli balistik bir füzedir…