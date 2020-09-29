İskender füzesi hangi ülkenin, özellikleri nelerdir? İskender Füzesi nedir, hangi ülkelerde var?

Azerbaycan'dan ağır darbelere maruz kalan Ermenistan'dan gelen son dakika açıklamasında Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması durumunda İskender füzesi kullanacakları ifade edildi. Bu küstah tehdit üzerine Azerbaycan'dan yanıt gecikmezken vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, İskender Füzesi nedir, hangi ülkelerde var? İskender füzesi hangi ülkenin, özellikleri nelerdir? İşte detaylar…
Dünya genelinde Rusya ve Ermenistan'ın kullanımına açık olan İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahip sistemi ile bilinirken öte yandan Rus yapımı kısa menzilli balistik bir füzedir…
İSKENDER FÜZESİ NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti. Ermenistan'ın küstah tehdidine Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Silahlı kuvvetlerimizin bu duruma verecek uygun bir yanıtının olduğuna eminim" dedi.