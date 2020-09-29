İŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

İŞKUR TYP kura sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alımların gerçekleşeceği bildirilmiş ve ihtiyaç olan alanlarla ilgili ilanlar yayımlanmıştı. Bu kapsamda gözler gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OKULLARA PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Program kapsamında okullara personel alımı başvuruları alınmıştı şimdi ise gözler İŞKUR TYP sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında istihdam etmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı…