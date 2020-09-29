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Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

Toplum Yararına Program adı altında okullarına çalışan alımları için başvuruların alınmasının ardından gözler kura sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Başvurularını gerçekleştirmiş olan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını beklerken yayınlanan ilanlara göre; okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel ihtiyacı için alımlar yapılıyor. Peki, 2020 İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.9.2020 13:49 ABONE OL
İŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

kura sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alımların gerçekleşeceği bildirilmiş ve ihtiyaç olan alanlarla ilgili ilanlar yayımlanmıştı. Bu kapsamda gözler gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OKULLARA PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Program kapsamında okullara personel alımı başvuruları alınmıştı şimdi ise gözler İŞKUR TYP sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında istihdam etmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı…

İŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

İŞKUR TYP 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

kura sonuçları henüz belli olmadı. başvuruları üzerinden gerçekleştirilirken, tarafından açılan başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* 'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.

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İŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?
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