İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereden yapılır? İşsizlik Maaşı Başvuru Adımları

İşte çalışmak insanların para sahibi olabilmeleri için çok önemlidir. Kişiler kendi paralarını kazanmak için işte çalışırlar. Bazı insanlar işsiz kaldıkları durumlarda ise İŞKUR tarafından bir maaşa sahip olurlar. Bu maaş işsizlik maaşıdır. İşsizlik maaşı ömür boyunca verilen bir maaş değildir ancak kişi yeni bir iş bulana kadar kişiyi idare edecek bir maaştır. İşsizlik maaşı direkt olarak işsiz kalan kişilere verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için insanların ilk olarak işsizlik maaşı başvurusu yapmaları gereklidir. Bu başvuru internet üzerinde işsizlik maaşı ile ilgili en fazla araştırılan konudur. Peki işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvurusu adımları nasıldır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsiz kalan insanların aklına ilk gelen şeylerden birisi işsizlik maaşı almaktır. İşsizlik maaşı almak isteyen bireylerin işsizlik maaşı için başvuruda bulmaları gereklidir. İşsizlik maaşı başvurusu İŞKUR'a yapılmaktadır. İŞKUR'a şahsen giderek ya da İŞKUR internet sitesinden işsizlik maaşı başvurusu yapılır. İşsizlik maaşı başvurusu işten çıktıktan sonra 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Aksi takdirde başvuruda geciken süre toplam hak sahipliliği süresinden düşmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu yapmak zor değildir. Kişiler oldukça kolay bir şekilde isterlerse internetten isterlerse İŞKUR kurumuna sahsın giderek bu başvuruyu yapabilirler. İşsizlik maaşına başvuracak kişiler bazı belgelere sahip olmalılardır. Aksi takdirde işsizlik maaşı başvurusunda bulunamazlar. İşsizlik maaşına başvuracak kişiler belgelere sahiplerse ve işsizlik maaşı alabilecek kişilerin şartlarını taşıyorlarsa www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik maaşı başvurusu yapabilirler. İşsizlik maaşı almak için işsizlik maaşına başvuracak kişilerin başvuru adımları ise şöyledir:

www.iskur.gov.tr adresinden "iş arayan giriş" ile T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak sisteme girilir eğer üyelik yoksa yeni üyelik oluşturulur.

Bireysel kullanıcı bölümünden "işsizlik ödeneği başvurusu" seçeneğine tıklanır.

Karşıya çıkan bilgilendirme formu okunur ve alttaki kutucuk işaretlenir.

İşyeri fesih tarihinizi girilir.

Daha sonra form üzerinde yer alan tüm boşlukları doldurulur ve en altta yer alan "ilerle" butonuna tıklanır.

İşyeri ilini ve ilçesini girerek "kaydet" tuşuna basılır.

Tüm işlemler başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde kayıtlı cep telefonuna mesaj gelecektir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nereden Yapılır?

İşsizlik Maaşı Başvurusu son zamanlarda internet üzerinde çok fazla araştırılmaya başlanmıştır. İnsanlar için oldukça önemli olan para işsizlik maaşı alarak da kazanılabilmektedir. İşsizlik maaşı ömür boy alınabilecek bir ödenek değildir. Ancak işsizlik maaşı ödeneği yeni bir iş bulana kadar kişiye para desteği sağlamaktadır. İnsanlar işsizlik maaşı alabilmek için ne yapmaları gerektiğini çok merak ederler. İşsizlik maaşı almak için ilk olarak işsizlik maaşına başvurmak gereklidir. İşsizlik maaşı başvurusundan sonra kişi işsilik maaşı almaya uygun görülürse bu maaşı alabilir. İşsizlik maaşı başvurusunun nereden yapıldığı da çok fazla araştırılmaktadır. İşinden ayrılan binlerce insan işsizlik maaşına nereden başvurulabileceğini merak ederler. İşsizlik maaşı başvurusu şahsen İŞKUR kurumuna giderek yapılabilir. Ya da www.iskur.gov.tr adresinden online bir şekilde işsizlik maaşı başvurusu yapılabilir. İşsizlik maaşını alacak kişilerin bazı şartları taşıyor olmaları gereklidir. İŞKUR İşsizlik Maaşı almak için başvuracak olan kişilerden şu şartları taşıyor olmalarını istemektedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

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