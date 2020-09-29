İşsizlik Maaşı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır? İşsizlik Maaşı Başvuru Sonucu Kaç Günde Belli Olur?

Para, dünyadaki her insanın hayatında önemli bir konumdadır. Bu yüzden insanlar çeşitli işlerde çalışıp para kazanırlar. İnsanların hayatlarını idame etmeleri için para gereklidir. İşsiz kalan kişilerin yeni bir iş bulana kadar idare edebilmeleri için İŞKUR işsizlik maaşı denen bir ödenek sağlamaktadır. Bu ödenek işsiz bireyler tarafından sürekli araştırılmaktadır. İşsizlik maaşı almak isteyen bir bireyin yapması gereken ilk iş işsizlik maaşına başvurmaktır. Ardından ise sonuçları beklemektir. İşsiz kişilerin çok araştırdığı işsizlik ödeneğinin başvuru sonuçlarını sorgulamak da çok merak edilmektedir. Peki işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

İşsizlik Maaşı Başvuru Sonucu Sorgulama

İşsiz kalan her insanın aklına ilk olarak işsizlik maaşı gelmektedir. İşsizlik maaşı halk arasında oldukça fazla konuşulan ve merak edilen bir konudur. İşsiz kalan kişilerin ilk merak ettikleri konu işsizlik maaşı olsa da her işsiz kalan kişiye İŞKUR tarafından işsizlik maaşı verilmediğini bilmelilerdir. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı istenen şartları karşılayan bireylere verilmektedir. İŞKUR tarafından belirlenmiş şartlara uymayan kişiler işsizlik maaşı için başvuru yapmaya kalkmamalıdır. İşsizlik maaşına uygun olan kişiler başvuru yaptıktan sonra bu başvurunun sonuçlanmasını beklemek sabır gerektirmektedir. Ancak işsizlik maaşı başvurusu kısa bir süre içerisinde açıklanmaktadır. İşsizlik maaşı başvuru sonucu E-devlet üzerinden sorgulanabilir. İşsizlik maaşına başvuran kişiler bu maaşı uzun süre boyunca alamayacaklarını bilmelidirler. Kişi ne kadar çalışmışsa işsizlik maaşı alma süresi de ona göre hesaplanmaktadır. İŞKUR sitesinde yayınlanan işsizlik ödeneği süresi şu şekildedir:

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Başvuru Sonucu Kaç Günde Belli Olur?

İşsizlik maaşı herkesin duyduğu bir terimdir. İşsizlik maaşı halk arasında her işsiz kişiye veriliyormuş gibi düşünülse de işsizlik ödeneği sadece İŞKUR tarafından konulmuş şartlara uyan işsizlere verilmektedir. İşsiz kalan ve bu şartlara uyan kişiler işsizlik maaşına başvurabilirler. İşsizlik maaşına başvurduktan sonra kişiler heyecanla bu sonucu beklemeye başlarlar. İşsizlik ödeneği kişileri yeni bir iş bulana kadar zor durumdan kurtarmak için vardır. İşsizlik maaşı başvurusu oldukça kısa bir zamanda açıklanmaktadır. Kişinin işsizlik maaşına başvurduğu hangi ay ise işsizlik maaşı başvuru sonuçları o ayın sonuna kadar açıklanır. Ancak kişiler İŞKUR tarafından koyulmuş şartlara uygun değillerse işsizlik maaşı alabileceklerini düşünmemelidirler.

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İşsizlik Maaşı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

İşsiz kalan pek çok insanın aklına ilk gelen şey hiç şüphesiz işsizlik maaşı almaktır. İşsizlik maaşı hakkında araştırma yapmayan kişiler bu maaşın sürekli alındığını düşünebilirler. Ancak işsizlik maaşı kişinin çalıştığı süreye göre belirli bir süre boyunca verilmektedir. İşsiz kalan bireylerin yeni bir iş sahibi olana kadar hayatlarını idame edebilmeleri için İŞKUR tarafından verilen bir maaştır. İşsiz kalan kişiler bu ödeneği alabilmek için başvuruda bulunurlar. İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneğine başvuran kişiler bu başvurunun ne zaman açıklandığını merakla beklerler. İnsanlar işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde işsizlik maaşına başvurmalılardır. İşsizlik maaşına ne zaman başvurulmuşsa kişiler o ay sonuna kadar başvurunun sonucunu öğreneceklerdir. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış kişilere başka hizmetler de sunulmaktadır. Bunlar Genel Sağlık Sigortası Primleri, Yeni Bir İş Bulma, Meslek Geliştirme Edindirme ve Yetiştirme Eğitimleridir. İşsizlik maaşı alan bir bireyin iş almaya hazır durumda olması gereklidir. İşsizlik maaşına başvuran bir kişinin kaydı iş arayan olarak değiştirilmektedir.

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