İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınabilir?

İşsizlik maaşı denen aylık olarak alınan maaş insanlar tarafından en fazla merak edilen maaştır. İşsizlik maaşı isminden de anlaşılabileceği gibi işsiz olan kişilere verilmektedir. Elbette herkese işsizlik maaşı verilmez. İşsizlik maaşını alabilecek kişilerin bazı kurallarla kendi durumları uyuşmak zorundadır. İşsizlik maaşı her yıl değişen bir miktara sahiptir. İşsizlik maaşı alacak olan kişiler bunu araştırırken hangi yılın maaşını araştırdıklarına da dikkat etmelilerdir. Peki 2020 işsizlik maaşı ne kadardır? İşsizlik maaşı ne kadar süre boyunca alınabilir. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar bu yazıda...

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İnsanların neredeyse hepsi kendine uygun iş bulup çalışmaktadır. Çünkü insanların para kazanması çok önemlidir. İşsizlik maaşı denen bir maaş vardır. İşsiz kalan bu parayı almak için uğraşırlar. İşsizlik maaşı işsiz kalan kişilere hayatlarını idare edebilmeleri için İŞKUR tarafından verilmektedir. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşına başvuran birçok insan vardır. İşsizlik maaşının ne kadar olduğu ise en çok araştırılan konudur. İşsizlik maaşı almak için başvuran kişilerin bu miktarı bilmeleri gereklidir. Aksi takdirde karşılarına çıkan ücret az olursa hayal kırıklığına uğrayabilirler. Her yıl değişen işsizlik maaşı elbette önceki yıla göre daha farklıdır. İşsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira iken en yüksek 2 bin 354 liradır. İşsizlik maaşı almak için başvuracak kişiler her işsiz kalan kişinin bu maaşı alabileceklerini düşünmemelidir. İşsizlik maaşı alabilmek için bazı kurallar bulunmaktadır. İşsizlik maaşı için gereken kurallar İŞKUR resmi sitesinde şunlar olarak belirtilmiştir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

2020 İşsizlik Maaşı

İşsiz kalan kişilerin aklına ilk gelen şey işsizlik ödeneğidir. İşsizlik ödeneği İŞKUR tarafından işsiz kalan belirli kişilere belirli bir süre boyunca hayatlarına idame edebilmeleri için verilen bir ödemedir. Bu ödeme her yıl miktar olarak değişmektedir. 2020 yılında işsizlik maaşı alan kişiler aynı zamanda bazı hizmetlere de sahip olmaktadır. İşsizlik ödeneği alan kişilere sunulan hizmetler arasında İŞKUR resmi sitesinde yayınlananlar şunlardır:

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşı denen ve belirli kişiler işsiz kaldığında ödenen bir maaş vardır. Bu maaş her ay ödenmektedir. Maaşının ne kadar olduğu ve ne kadar süre olduğu ise internet üzerinde çok fazla araştırılmaktadır. İşsizlik maaşı denen İŞKUR tarafından verilen bu ödeneği alabilmek için kişilerin bazı koşullara uygun olmaları gereklidir. Bu koşullar üstteki paragraflarda belirtilmiştir. İşsizlik maaşı alan ya da almak için başvuran kişilerin akıllarındaki sorulardan birisi bu maaşın kaç ay alındığıdır. İşsizlik maaşı ömür boyunca alınabilecek bir ödenek değildir. İşsizlik maaşı alan kişiler daha önce çalıştıkları süreye göre işsizlik ödenekleri devam eder. Bunlar İŞKUR resmi sitesinde belirtilmiştir. İşsizlik maaşı almaya başlayan kişiler bu ödenekten şu şekilde yararlanabilirler:

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

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