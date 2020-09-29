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'da altlı üstlü hırsızlık şoku

Büyükçekmece ve ilçelerinde 3 ayrı eve giren 5 hırsız 600 bin liraya yakın vurgun yaptı. Hırsızlar girdiği apartmanda önce 3 sonra da 2’inci katı soyup kaçtı. 6 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hırsızlardan 3’ü tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 29.9.2020 13:02 Son Güncelleme: 29.9.2020 13:08 ABONE OL
İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

Büyükçekmece ve ilçelerinde 3 ayrı eve giren 5 hırsız 600 bin liraya yakın vurgun yaptı. Hırsızlar girdiği apartmanda önce 3 sonra da 2'inci katı soyup kaçtı. 6 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hırsızlardan 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde bir apartmana giren hırsızlar önce 3'üncü katta bulunan daireye girip içeride ne var ne yok çaldılar. 14 Eylül günü sabaha karşı eve giren hırsızlar, yaklaşık 40 bin liralık elektronik eşya ve altını çaldı. Aynı hırsızlar hiç vakit kaybetmeden bir alt daireye inip oradan da bütün elektronik eşyaları ve pırlantaları çalıp kayıplara karıştılar.

İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

Aynı hırsız çetesi 20 Eylül günü Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokakta bulunan bir eve girip cep telefonlarını ve iki araç anahtarını aldı. Ardından otoparka inen hırsızlar değeri 500 bin lirayı bulan iki aracı alıp kaçtı.

İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

5 KİŞİ YAKALANDI

Büyükçekmece ve 'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 5 hırsız son olaylarından birkaç saat sonra yakalandı. 2'si çocuk 5 hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A. (21), Şehdavut K. (18) ve Adad İ. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

Çok sayıda suç kayıtları bulunan şüphelilerin hırsızlık anlarına dair görüntülerde ortaya çıktı.

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İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku
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