İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

İstanbul Büyükçekmece ve Kadıköy ilçelerinde 3 ayrı eve giren 5 hırsız 600 bin liraya yakın vurgun yaptı. Hırsızlar girdiği apartmanda önce 3 sonra da 2'inci katı soyup kaçtı. 6 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hırsızlardan 3'ü tutuklandı.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde bir apartmana giren hırsızlar önce 3'üncü katta bulunan daireye girip içeride ne var ne yok çaldılar. 14 Eylül günü sabaha karşı eve giren hırsızlar, yaklaşık 40 bin liralık elektronik eşya ve altını çaldı. Aynı hırsızlar hiç vakit kaybetmeden bir alt daireye inip oradan da bütün elektronik eşyaları ve pırlantaları çalıp kayıplara karıştılar.
Aynı hırsız çetesi 20 Eylül günü Kadıköy Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokakta bulunan bir eve girip cep telefonlarını ve iki araç anahtarını aldı. Ardından otoparka inen hırsızlar değeri 500 bin lirayı bulan iki aracı alıp kaçtı.
5 KİŞİ YAKALANDI
Büyükçekmece ve Kadıköy'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 5 hırsız son olaylarından birkaç saat sonra yakalandı. 2'si çocuk 5 hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 HIRSIZ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A. (21), Şehdavut K. (18) ve Adad İ. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.