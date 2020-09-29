İstanbul'da altlı üstlü hırsızlık şoku

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde bir apartmana giren hırsızlar önce 3'üncü katta bulunan daireye girip içeride ne var ne yok çaldılar. 14 Eylül günü sabaha karşı eve giren hırsızlar, yaklaşık 40 bin liralık elektronik eşya ve altını çaldı. Aynı hırsızlar hiç vakit kaybetmeden bir alt daireye inip oradan da bütün elektronik eşyaları ve pırlantaları çalıp kayıplara karıştılar.