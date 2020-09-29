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’da dolu yağıyor mu? , nerelerde dolu yağacak?

, hafta başından beri ’da yağış beklendiği yönünde tahminlerde bulunmuştu. Beklenen yağış İstanbul’da başlarken, özellikle Anadolu yakasında ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görülüyor. Sağanak yağış ve dolunun şiddetli bir şekilde görüldüğü il genelinde, özellikle Ataşehir, Acıbadem gibi semtlerde araçlar dolu sebebiyle hasar gördü. Peki, , nerelerde dolu yağacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 29.9.2020 13:16 ABONE OL
İstanbul’da dolu yağıyor mu? İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?

'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Anadolu yakasında görülen yoğun dolu yağışı, araçların büyük hasarlar görmelerine neden oldu. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasının ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Peki, İstanbul'da dolu yağıyor mu? İstanbul'da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

'nin İstanbul için yaptığı tahminlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

İstanbul’da dolu yağıyor mu? İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?

yetkilileri dâhil 28 ili uyarmıştı ve uyarıların ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve dolu etkili oluyor. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeni ile zor anlar yaşıyor.

Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da dolu yağıyor mu? İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?

12.20-14.00 saatleri arasında Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da dolu yağıyor mu? İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE, NERELERDE DOLU YAĞACAK?

'da önümüzdeki günlerde dolu yağışı olup olmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. MGM tarafından paylaşılan 5 günlük raporuna göre ise, yarın İstanbul'da yağışlı havalar etkisini göstermeye devam edecek.

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İstanbul’da dolu yağıyor mu? İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?
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