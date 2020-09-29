İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Anadolu yakasında görülen yoğun dolu yağışı, araçların büyük hasarlar görmelerine neden oldu. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasının ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Peki, İstanbul'da dolu yağıyor mu? İstanbul'da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı hava durumu tahminlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…