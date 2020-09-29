İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Anadolu yakasında görülen yoğun dolu yağışı, araçların büyük hasarlar görmelerine neden oldu. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasının ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Peki, İstanbul'da dolu yağıyor mu? İstanbul'da hangi ilçelerde, nerelerde dolu yağacak?
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı hava durumu tahminlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
Meteoroloji yetkilileri İstanbul dâhil 28 ili uyarmıştı ve uyarıların ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve dolu etkili oluyor. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeni ile zor anlar yaşıyor.
Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE, NERELERDE DOLU YAĞACAK?
İstanbul'da önümüzdeki günlerde dolu yağışı olup olmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporuna göre ise, yarın İstanbul'da yağışlı havalar etkisini göstermeye devam edecek.