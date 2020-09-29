İyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti

TÜRKİYE'DE son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, bin 412 kişiye hastalık tanısı konuldu. 65 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 62, ağır hasta sayısı bin 596 oldu. Bin 422 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Zatürre oranı ise 6.5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen bin 412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi. ANKARA