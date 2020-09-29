Kademeli mesaide ilk gün böyle geçti

İSTANBUL'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibariyle kademeli mesaiye geçildi. İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun, kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesi kararının ardından uygulama kamu kurumları ve belediyelerde başladı. Kurul, salgın öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayısının 7.6 milyon iken son hafta itibarıyla 4.2 milyon seviyelerinde seyreden kentte, toplu taşımada yoğunluğun üst seviyelerde olduğu sabah ve akşam pik saatlerinde farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırılıp yoğunluğun azaltılması hedefiyle bu kararı almıştı.