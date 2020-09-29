Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kademeli mesaide ilk gün böyle geçti

Kademeli mesaide ilk gün böyle geçti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
Kademeli mesaide ilk gün böyle geçti
İSTANBUL'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibariyle kademeli mesaiye geçildi. İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun, kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesi kararının ardından uygulama kamu kurumları ve belediyelerde başladı. Kurul, salgın öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayısının 7.6 milyon iken son hafta itibarıyla 4.2 milyon seviyelerinde seyreden kentte, toplu taşımada yoğunluğun üst seviyelerde olduğu sabah ve akşam pik saatlerinde farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırılıp yoğunluğun azaltılması hedefiyle bu kararı almıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kademeli mesaide ilk gün böyle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA