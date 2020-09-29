Kamyonet arkasında tehlikeli oyun!

Görüntülerde, bir süre sonra duran kamyonetin arkasında kendisinin çekildiğini fark eden genç kızlar aracın arkasından ayrılıp başka araçlara yönlendi. Ardından genç kızın kendisini çeken sürücüye yönelip ilk başta 'çekme' dedikten sonra sürücüyle tutunma pazarlığı ilginç anlar oluşturdu.

Genç kızların kendilerini kayda aldığını gören sürücüye ilk başta 'çekme' dedikleri, ardından da aynı sürücüyle tutunma pazarlığına girdiği görüldü. Sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan gençlerin tehlikeli paten oyunu başka araçlarla devam etti.