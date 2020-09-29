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Karakoç köyü çocukları kayıp köpekleri 'dımdım'ı böyle arıyor

'ın Kemaliye ilçesinde bağlı Karakoçlu Köyünde yaşayan çocuklar, kaybolan köpekleri 'Dımdım'ı kendi elleriyle ile çizdikleri kayıp ilanı arıyor. Görenleri duygulandıran çocuklar, köy çeşmesi önünde toplanarak 'Dımdım' için hazırladıkları el ilanlarını ellerine alıp bir video çekerek seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştılar.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:45 ABONE OL
Karakoç köyü çocukları kayıp köpekleri 'dımdım'ı böyle arıyor

Kent merkezine 149 km uzaklıkla bulunan Kemaliye Karakoçlu köyündeki çocuklar, kaybolan köpekleri 'Dımdım'ı bulmak için harekete geçti.

Hazırladıkları el ilanına köpeğinin bir de resmini çizen minik hayvan severler "Kayıp köpek ismi Dımdım. Kendisi yaşlıdır. Kulağı kesiktir ve tasmasında dikenleri vardır" deyip, ilanın altına da büyük harflerle 'lütfen' yazdılar.

Görenleri duygulandıran çocuklar, köy çeşmesi önünde toplanarak 'Dımdım' için hazırladıkları el ilanlarını ellerine alıp bir video çekerek seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştılar.

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Karakoç köyü çocukları kayıp köpekleri 'dımdım'ı böyle arıyor
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