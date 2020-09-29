Karantinadaki binada toprak kayması

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde bulunan ve 6 ailenin oturduğu binada, rahatsızlanan ve test yaptıran 3 kişinin testi pozitif çıktı.







Şahıslar evlerinde temaslı olduğu kişiler ile birlikte karantinaya alındı.







Kocaeli'nde öğleden sonra etkili olan yağışın ardından, aynı binanın hemen yan tarafında yapılmakta olan inşaatta toprak kayması yaşandı.







Olayda karantina altında bulunan binanın istinat duvarı çöktü.







Yaşanan toprak kaymasında evin önündeki merdivenlerde zarar görünce, alt katta bulunan 4 kişi evde mahsur kaldı.





BİNA MÜHÜRLENDİ



Bina sakinleri ve çevredekiler hemen olayı 112 acil yardım hattına bildirdi Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve 112 ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları kurtardı.





Ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.







Ancak bu esnada binada oturan ve testi pozitif çıkan 3 kişi ile temaslı olan 10 kişi kapı önünde özel kıyafetli ekiplerin gelmesi amacı ile bekletildi.







Ekiplerin olay yerine gelmesi ile 13 kişi Semiha Ayverdi Öğrenci Yurdu'na götürüldü.







Belediye ekipleri tahliye sonrası binayı yıkılma tehlikesine karşı mühürledi.



