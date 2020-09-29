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’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık

İstanbul 'da bir binada çıkan yangın sonrası korku dolu dakikalar yaşandı. Henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Mahsur kalan vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:50 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:53 ABONE OL
Kartal’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık

, Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

Kartal’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık

Binadan mahsur kalan vatandaşlar yoğun dumandan ve alevlerden kurtulmak için binadan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kartal’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Kartal’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık

Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken maddi hasar meydana geldi.

Kartal’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık

Binadan kendi imkanlarıyla çıktıklarını dile getiren vatandaşlar "Çığlık sesleri ile uyandık" ifadelerinde bulundular.

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Kartal’da yürekler ağza geldi! Yangından kurtulan vatandaş: Çığlık seslerine uyandık
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